تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان رئيسا

أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

وأظهرت النتائج الأولية فوز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وفيما يأتي أبرز الأحداث وردود الفعل التي شهدتها الانتخابات اليوم الأحد: