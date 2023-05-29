تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان رئيسا
أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.
وأظهرت النتائج الأولية فوز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وفيما يأتي أبرز الأحداث وردود الفعل التي شهدتها الانتخابات اليوم الأحد:
- خطاب لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلييشدار أوغلو بعد خسارته في الانتخابات أمام أردوغان
- الرئيس الروسي يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية
- الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان
- رئيس الوزراء الهنغاري يهنئ الرئيس التركي على فوزه في الانتخابات الرئاسية
- الرئيس الفلسطيني يهنئ أردوغان
- خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة
- حماس تهنئ أردوغان
- الرئيس الجزائري يهنئ أردوغان
- رئيس الوزراء الفلسطيني يهنئ أردوغان بفوزه بانتخابات الرئاسة
- ليبيا.. الدبيبة يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
- نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية
- "عكس التيار".. قناة تركية تتحدث عن تقدم كيليتشدار أوغلو على منافسه مع استمرار الفرز
- بعد فرز أكثر من 94% من الأصوات..أردوغان يتقدم بـ52.43% مقابل 47.57% لكليتشدار أوغلو
- كيليتشدار أوغلو: تركيا وروسيا كانتا دوما صديقين حميمين
- "الأناضول": نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تبلغ 83.99%
- رئيس الهيئة العليا للانتخابات: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية من دون أي مشاكل
- الانتخابات التركية.. تجمعات أمام مراكز التصويت استعدادا لبدء فرز الأصوات
- إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في عموم تركيا وانطلاق عمليات فرز الأصوات
- كيليتشدار أوغلو يدعو المواطنين لنبذ الكسل والذهاب للتصويت
المراقبون الروس: نسبة مشاركة عالية للمواطنين الأتراك في السباق الانتخابي
أردوغان وكيليتشدار أوغلو يدليان بصوتهما وسط إجراءات أمنية مشددة (فيديوهات)
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل بالجولة الأولى
معلومات مفصلة عن الانتخابات الرئاسية التركية التي تجري جولتها الثانية اليوم
حوالي 600 ألف شخص وعشرات المروحيات والمسيرات لتأمين الانتخابات التركية
انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية