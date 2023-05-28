"الأناضول": نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تبلغ 83.99%

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد بلغت 83.99%.

وعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، تم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات التركية، في جولة الإعادة، لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية، وبدأت عملية الفرز للأصوات في المراكز الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار، انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية من دون أي مشاكل.

المصدر: RT