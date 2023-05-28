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نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

"الأناضول": نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تبلغ 83.99%

أخبار العالم

AP
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد بلغت 83.99%.

وعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، تم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات التركية، في جولة الإعادة، لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية، وبدأت عملية الفرز للأصوات في المراكز الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار، انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية من دون أي مشاكل.

المصدر: RT

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تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟