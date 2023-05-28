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نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

لحظة بلحظة.. نتائج جديدة في عمليات الفرز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.. أردوغان يتقدم

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لحظة بلحظة.. نتائج جديدة في عمليات الفرز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.. أردوغان يتقدم
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بدأت عمليات فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية وسط منافسة شديدة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كليليتشدار أوغلو

وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، تمهيدا لفرز الأصوات في اقتراع شارك فيه 60 مليون ناخب.

وحسب قناة "TRT"، أظهرت النتائج الأولية أنه بعد فرز نحو 90% من الأصوات:

أردوغان يتقدم بـ52.72%

مقابل 47.28% لكليتيشدار أوغلو.

يتبع..

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تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟