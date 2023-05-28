الانتخابات التركية.. تجمعات أمام مراكز التصويت استعدادا لبدء فرز الأصوات

مع اقتراب نهاية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، بدأت الاستعدادات لعمليات فرز الأصوات التي تنطلق الساعة الخامسة، حيث يتجمع مراقبو الأحزاب السياسية.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، وقد انطلقت عمليات التصويت الساعة الثامنة صباحا.

ووفقا للمراقبين والمتابعين سجلت الانتخابات الرئاسية التركية في جولتها نسبة مشاركة عالية، في جولتها الحاسمة التي ستحدد الرئيس التركي المقبل.

ويشارك في السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

واختتم المرشح الرئاسي عن "تحالف الجمهور" الحاكم، الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح الرئاسي لـ"تحالف الأمة" المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو مساء السبت الحملات الانتخابية، وبدأ الصمت الانتخابي الذي يستمر حتى مساء اليوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه تم تخصيص حوالي 600 ألف شخص و73 مروحية و8 طائرات و61 طائرة مسيرة لضمان أمن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

وتم نشر أكثر من 58 ألفا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربا جاهزة لأي طارئ.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان قد حصل في الجولة الأولى التي جرت في 14 الشهر الجاري، على نسبة 49.52%، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على نسبة 44.88%، فيما حصل المرشح الثالث بالانتخابات، سنان أوغان، على 5.17% من أصوات الناخبين.

وبلغت نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات، نحو 89%.

المصدر: RT + وكالات