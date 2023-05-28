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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة

الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان
AP
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هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بـ"إعادة انتخابه" رئيسا لتركيا.

وقال إبراهيم رئيسي في رسالة مهنئا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "الفوز دليل على استمرار ثقة الشعب التركي بكم".

وأضاف: "أنا واثق أن علاقتنا الودية في المرحلة المقبلة ستزداد قوة، والتعاون بين البلدين حيال تطورات المنطقة والعالم الإسلامي سيعزز الأمن والاستقرار والسلام والتقدم والتنمية في المنطقة".

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

 

المصدر: "إيران بالعربي" + "تاس"

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