الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان
هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بـ"إعادة انتخابه" رئيسا لتركيا.
وقال إبراهيم رئيسي في رسالة مهنئا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "الفوز دليل على استمرار ثقة الشعب التركي بكم".
وأضاف: "أنا واثق أن علاقتنا الودية في المرحلة المقبلة ستزداد قوة، والتعاون بين البلدين حيال تطورات المنطقة والعالم الإسلامي سيعزز الأمن والاستقرار والسلام والتقدم والتنمية في المنطقة".
وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.
المصدر: "إيران بالعربي" + "تاس"