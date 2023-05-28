الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مساء اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، بعث الشيخ محمد بن زايد برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية، فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

المصدر: "وام" + وكالات