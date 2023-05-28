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خطاب لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بعد خسارته في الانتخابات أمام أردوغان

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خطاب لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بعد خسارته في الانتخابات أمام أردوغان
AP
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ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو خطابا بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التركية أمام رجب طيب أردوغان.

وقال كمال كيليتشدار أوغلو: "ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم ولهذا ترشحت للرئاسة".

 وأضاف كيليتشدار أوغلو: "أطلب منكم ألا تترددوا في الدفاع عن الديمقراطية وقد رأينا مرحلة انتخابية غير عادلة".

وأكمل: "لم أكن لأقبل أن يكون هناك مستضعفون وناضلت لأجل ذلك وسأواصل النضال".

وتابع زعيم المعارضة: "أشكر الشباب والنساء وهم الأبطال الحقيقيون لنضالنا الديمقراطي"، مضيفا: "في هذه الانتخابات تجلت إرادة الشعب في التغيير وسنستمر في النضال لإحلال الديمقراطية"

وأردف: "أقدم الشكر للشعب التركي ولجميع زعماء تحالف الطاولة السداسية".

واستطرد كمال كيليتشدار أوغلو: "أشعر بالحزن لأن هناك مضايقات تنتظر بلادنا".

المصدر: وكالات

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خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة