خطاب لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بعد خسارته في الانتخابات أمام أردوغان
ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو خطابا بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التركية أمام رجب طيب أردوغان.
وقال كمال كيليتشدار أوغلو: "ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم ولهذا ترشحت للرئاسة".
وأضاف كيليتشدار أوغلو: "أطلب منكم ألا تترددوا في الدفاع عن الديمقراطية وقد رأينا مرحلة انتخابية غير عادلة".
وأكمل: "لم أكن لأقبل أن يكون هناك مستضعفون وناضلت لأجل ذلك وسأواصل النضال".
وتابع زعيم المعارضة: "أشكر الشباب والنساء وهم الأبطال الحقيقيون لنضالنا الديمقراطي"، مضيفا: "في هذه الانتخابات تجلت إرادة الشعب في التغيير وسنستمر في النضال لإحلال الديمقراطية"
وأردف: "أقدم الشكر للشعب التركي ولجميع زعماء تحالف الطاولة السداسية".
واستطرد كمال كيليتشدار أوغلو: "أشعر بالحزن لأن هناك مضايقات تنتظر بلادنا".
المصدر: وكالات