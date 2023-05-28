ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة.

وكتب ترامب على حسابه في تطبيق "Truth Social": "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الكبير والمستحق في تركيا".

وأضاف الرئيس السابق للبيت الأبيض، أنه يعتبر أردوغان "صديقا يحب بلاده وشعب تركيا العظيم".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أردوغان على إعادة انتخابه كرئيس في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي، كما قدم قادة بيلاروس وقطر ومصر وفرنسا وأرمينيا والعديد من الدول التهاني.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

المصدر: RT + نوفوستي