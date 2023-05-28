الرئيس الروسي يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

أعلنت الخدمة الصحيفة للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية.

وجاء في تهنئة بوتين: "عزيزي السيد أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بإعادة انتخابكم لرئاسة الجمهورية".

وفي تهنئته، أشار فلاديمير بوتين أيضا إلى المساهمة الشخصية لنظيره التركي في تعزيز العلاقات الروسية التركية، وأعرب أيضا عن استعداده لمواصلة الحوار البناء بين الطرفين.

وأضافت الرسالة: "نحن نقدر عاليا مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية التركية، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات. وأود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة حوارنا البناء حول قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية".

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

المصدر: RT + نوفوستي