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نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

الرئيس الفلسطيني يهنئ أردوغان

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يهنئ أردوغان
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 هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه رئيسا.

وقال عباس في برقية التهنئة: "يسرنا لمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد (حزب العداله والتنمية) بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية؛ واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق".

وأضاف عباس أنه "يعتز بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا مواقف الرئيس أردوغان المبدئية والثابتة في دعم شعبنا وقضيته العادلة".

المصدر: RT

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خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة