رئيس الوزراء الهنغاري يهنئ الرئيس التركي على فوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد.

وكتب رئيس الحكومة الهنغارية على حسابه في "تويتر": "مبروك للرئيس أردوغان على فوزه الساحق في الانتخابات"، وأضاف أوربان باللغة التركية "مبروك سيدي الرئيس!" مرفقا صورة تجمعه بأردوغان.

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

المصدر: تاس