أردوغان يلقي خطاب "النصر" أمام أنصاره في أنقرة

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا أمام أنصاره في المجمع الرئاسي بأنقرة بعد الإعلان رسميا عن فوزه بانتخابات الرئاسة أمام منافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال رجب طيب أردوغان: "نحب تركيا كثيرا فهذا الشعب يستحق الحب ونحن نحبه..نحو 320 ألفا يتجمعون هنا أمام قصر الرئاسة بأنقرة وهذا المشهد هو مشهد المحبين..أنتم لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور ولم تتركوه وحيدا في هذه المسيرة وسنستمر في بناء مئوية تركيا معا".

وأضاف أردوغان: "لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور وقد أوكلتم إلينا المهمة مجددا وسنستمر في بناء مئوية تركيا..الشعب كلفني برئاسة الجمهورية لولاية أخرى لخمس سنوات وأتقدم بالشكر لكل أبناء هذا الشعب".

وأردف أردوغان: "كل من ذهب إلى صناديق الاقتراع وأثبت قوة الديمقراطية في تركيا يستحق الشكر والتقدير أيا كان اختياره".

واستطرد: "الشعب صوت لصالح مئوية تركيا في هذه الانتخابات واختار أن يكون معظم نواب البرلمان من تحالف الجمهور..المنتصر هو الشعب بجميع أطيافه والفائز هو الديمقراطية".

وأكمل الرئيس التركي: "تركنا الخلافات والنزاعات السياسية وراء ظهورنا وندعو إلى التوحد والتضامن"، متابعا: "85 مليون تركي فازوا اليوم والخاسر الوحيد هو التنظيمات الإرهابية".

وتابع الرئيس التركي: "العدل هو أساس الملك في حكمنا ولن نغير هذا المبدأ"، مردفا: "حان الوقت أن نزف إليكم بشارة مئوية تركيا، وهو ما حققناه اليوم في يوم النصر".

وقال أردوغان: "تركيا تمكنت من التصدي للقيود والعراقيل والدسائس والشعب التركي نجح في إثبات نضجه..الانتخابات انتهت وعلينا الآن أن نسخر جهودنا للإنتاج وتوفير الخدمات للشعب وتضميد جروح ضحايا الزلزال"، لافتا إلى أن "مواجهة آثار الزلزال والتصدي للتضخم لن يكون بالأمر الصعب".

وأضاف أردوغان: "مر عقد من الزمن ولم نطلب أي قروض من صندوق النقد الدولي بينما يطالب حزب الشعب باللجوء للقروض"، متابعا: "تحقيق الأمن والاستقرار أمر هام وعلينا بناء اقتصاد إنتاجي وسنحقق قفزة جديدة ستبهر الجميع".

وأكد أردوغان "سنستمر في مكافحة التنظيمات الإرهابية دون توقف وإبعاد أعدائنا عن حدودنا".

وشدد الرئيس التركي على أن "العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياستنا"، مكملا: "نتعاون مع دولة قطر، وعبر مشروع سكني جديد سنؤمن العودة لمليون لاجئ سوري".

وقال أردوغان: "سنزيد تعاوننا الاقتصادي مع روسيا وسنطور القطاع السياحي والخدماتي".

المصدر: وكالات