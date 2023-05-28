سلوتسكي: لا أرى أسبابا للتشكيك في نتائج الانتخابات التركية

صرح ليونيد سلوتسكي رئيس اللجنة الدولية بمجلس "الدوما"، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، بأنه لا يوجد سبب للتشكيك في نتائج الانتخابات بتركيا، مشيرا أنها جرت وفق إجراءات ديمقراطية.

وقال سلوتسكي: "أعلن رجب طيب أردوغان عن إعادة انتخابه رئيساً لتركيا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهي نتيجة مقنعة لسباق انتخابي مكثف للغاية، والذي دون مبالغة، تم متابعته في جميع عواصم العالم.. الإقبال كان كبيرا من الناخبين وتم الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الديمقراطية، أي لا يمكن أن يكون هناك سبب للتشكيك في نتائجه".

وقال، إنه كان على اتصال طيلة هذه الأشهر بـ "الزملاء الأتراك" وشاهد تنامي شعبية المرشح الفائز وحزب العدالة والتنمية.

وأضاف: "تركيا كانت وستظل شريكا موثوقا لروسيا. الاحتفاظ بالرئاسة لرجب طيب أردوغان يضمن القدرة على التنبؤ والتطور التدريجي الناجح في العلاقات الروسية التركية. وهذا مهم بشكل خاص عند إنشاء بنية إقليمية جديدة".

المصدر: نوفوستي