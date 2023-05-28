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ملك الأردن يبرق مهنئا أردوغان: الحرص على تعزيز العلاقات والسلام والازدهار الإقليمي

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ملك الأردن يبرق مهنئا أردوغان: الحرص على تعزيز العلاقات والسلام والازدهار الإقليمي
Globallookpress
من مظاهر الاحتفال بفوز الرئيس التركي رجب أردوغان بالانتخابات الرئاسية - مايو 2023
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هنأ الملك الأردني عبدالله الثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الملك عبدالله في برقية التهنئة إلى أردوغان، عن الحرص على تعزيز العلاقات بما يسهم أيضا في تعزيز السلام والازدهار إقليميا ودوليا.

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وتمنى الملك عبدالله للرئيس أردوغان التوفيق، وللشعب التركي الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

هذا وقد حصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

يشار إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، أعلن مساء الأحد، فوز الرئيس أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب قوله، فإن أردوغان تقدّم على كيليتشدار أوغلو بحوالي 2 مليون صوت، وأنه سيتم نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية في 1 يونيو المقبل.

المصدر: أ ف ب + وكالات

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خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة