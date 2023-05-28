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رئيس الهيئة العليا للانتخابات: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية من دون أي مشاكل

كيليتشدار أوغلو يدعو المواطنين لنبذ الكسل والذهاب للتصويت

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كيليتشدار أوغلو يدعو المواطنين لنبذ الكسل والذهاب للتصويت
Legion-Media
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دعا كمال كيليتشدار أوغلو مرشح الانتخابات الرئاسية التركية المدعوم من المعارضة، المواطنين الأتراك لنبذ الكسل والذهاب لصناديق الاقتراع، في جولة الانتخابات الثانية".

وكتب كيليتشدارأوغلو على تويتر "أخي يا من لم تذهب للتصويت بعد، لا تكن كسولا واذهب إلى لصناديق الاقتراع، أدلى بصوتك. مستقبلك يبعد مسافة قريبة".

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وبدأ التصويت في انتخابات الجولة الثانية في سباق الرئاسة التركية يوم الأحد في تمام الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (متزامن مع توقيت موسكو)، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

ويتنافس الرئيس الحالي للجمهورية، رجب طيب أردوغان، والمرشح الوحيد لأحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو.

المصدر: ريا نوفوستي.

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تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟