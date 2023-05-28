كيليتشدار أوغلو يدعو المواطنين لنبذ الكسل والذهاب للتصويت

دعا كمال كيليتشدار أوغلو مرشح الانتخابات الرئاسية التركية المدعوم من المعارضة، المواطنين الأتراك لنبذ الكسل والذهاب لصناديق الاقتراع، في جولة الانتخابات الثانية".

وكتب كيليتشدارأوغلو على تويتر "أخي يا من لم تذهب للتصويت بعد، لا تكن كسولا واذهب إلى لصناديق الاقتراع، أدلى بصوتك. مستقبلك يبعد مسافة قريبة".

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وبدأ التصويت في انتخابات الجولة الثانية في سباق الرئاسة التركية يوم الأحد في تمام الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (متزامن مع توقيت موسكو)، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

ويتنافس الرئيس الحالي للجمهورية، رجب طيب أردوغان، والمرشح الوحيد لأحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو.

المصدر: ريا نوفوستي.