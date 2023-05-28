رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل بالجولة الأولى

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

وأوضح أن "المواطنين يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث".

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا صباح اليوم الأحد على الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

وينتافس على كرسي الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

المصدر: وكالات