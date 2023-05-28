رئيس الهيئة العليا للانتخابات: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية من دون أي مشاكل

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية من دون أي مشاكل.

وأُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مشاركة مرتفعة جدا.

وأشار مراسلنا إلى انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التركية، في جولة الإعادة، لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية، وبدء عملية الفرز للأصوات في المراكز الانتخابية.

واليوم الأحد، أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

هذا وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

المصدر: RT