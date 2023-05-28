أردوغان يعلن في "خطاب النصر" عن إجراء جديد بشأن اللاجئين السوريين في تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوزه بالانتخابات الرئاسة، أنهم "وفروا الإمكانية لعودة نحو 600 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا حتى اليوم".

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وقال الرئيس أردوغان في "خطاب النصر": "وفرنا الإمكانية لعودة نحو 600 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا حتى اليوم".

وأضاف أردوغان: "سنضمن عودة مليون سوري إضافي في غضون سنوات قليلة من خلال مشروع سكني جديد ننفذه مع قطر".

وبين الرئيس التركي أن "العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياستنا".

المصدر: "الأناضول"