أردوغان يتعهد في خطاب النصر بالعمل على تنفيذ مشروع بوتين ويؤكد: سنعزز التعاون الاقتصادي مع روسيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ مشروع "مركز الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يعزز مكانة تركيا بشكل أكبر وجلب الاستثمارات في النقل والطاقة.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمته التي وجهها لأنصاره من مقر إقامته بعد إعلان فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

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وقال أردوغان" سنعزز التعاون الاقتصادي مع روسيا".

وأضاف: "سنعزز عبر هذا المشروع مكانة تركيا بشكل أكبر من خلال جلب الاستثمارات في النقل والطاقة، وهما البنية التحتية الأساسية للتنمية إلى المستوى العالمي".

وتابع أردوغان: "في رسالة التهنئة، كرّر السيد بوتين سؤال تركيا، وتحديدا في تراقيا، لتصبح "مركزا للغاز". وسوف نتخذ هذه الخطوة معهم.. وستكون تراقيا هي المركز".

وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونمز قد أكد في تصريحات سابقة له إن عمليات بيع وشراء الغاز من خلال مشروع "محور الغاز" الذي اقترحته روسيا في تركيا، من المقرر أن تبدأ في عام 2024.

وبحسب قوله، فإن عددا من الدول الأوروبية، بما في ذلك هنغاريا وصربيا، مهتمة بشراء الغاز عبر المركز.

وفي أكتوبر من العام الماضي 2022، أصدر الرئيسان بوتين وأردوغان التعليمات من أجل العمل بالتفصيل على مسألة إنشاء "مركز للغاز" في تركيا.

المصدر: نوفوستي