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الأمين العام للأمم المتحدة يهنىء أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا

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الأمين العام للأمم المتحدة يهنىء أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا
AP
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هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد، رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه.

وأضاف دوجاريك: "إنه يتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون بين تركيا والأمم المتحدة"، مستخدما تهجئة بديلة لتركيا.

ومساء يوم الأحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار،  فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ووفقا له، فإن تقدم أردوغان على كيليتشدار أوغلو، بتجاوز مليوني صوت، وسيتم نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية في 1 يونيو المقبل.

المصدر: "فرانس برس" + RT

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