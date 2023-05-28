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العاهل السعودي وولي العهد يهنئان أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة
AP
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

واليوم الأحد، شهدت تركيا الجولة الثانية من الانتخابات التركية، حيث فاز أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

المصدر: RT

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