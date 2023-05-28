"حلوى وألعاب نارية".. اللبنانيون يحتفلون بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية (فيديو)

احتفل عدد من اللبنانيين بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية، بتوزيع الحلوى وإطلاق الألعاب النارية في الهواء.

ووفقا لشهود عيان، بعد ورود أنباء عن فوز أردوغان، قام العديد من المواطنين باحتفال عفوي في حي طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأضاف الشهود، أنه في منطقة كورنيش المزرعة نظم المواطنون مسيرة وراحوا يرددون شعارات وكلمات دعم لأردوغان.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أحمد ينار، فوز الرئيس الحالي أردوغان بنسبة 53.41% من الأصوات، فيما حصد منافسه كمال كيليتشدار أوغلو نسبة 46.59%.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا يوم الأحد، وكانت مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي حتى الساعة 17:00.

المصدر: نوفوستي