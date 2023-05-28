قناة تركية تكشف عن تحركات أردوغان خلال يوم الحسم الانتخابي!

ذكرت قناة "تي آر تي خبر" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتابع عملية التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من اسطنبول ومن المتوقع أن يصل للعاصمة أنقرة بعد الساعة 18.00.

وبحسب موقع القناة الحكومية، من المتوقع أن يتابع الرئيس أردوغان حتى الساعة 18.00 الانتخابات من اسطنبول، ومن ثم يصل إلى أنقرة.

من جهته قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

وامتلأت منطقة أوسكودار المكتظة في الجزء الآسيوي من اسطنبول، حيث يصوت الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية بالصور والعبارات المؤيدة له، وفق ما أفاد مراسل وكالة نوفوستي.

وبحسب مراسل وكالة "نوفوستي"، يتواجد عدد كبير من الملصقات والصور الداعمة لأردوغان وأعلام الحزب الحاكم معلقة على الشرفات والنوافذ وأسطح المنازل.

ويوجد على أحد المنازل علم ضخم عليه صورة الرئيس التركي، حيث يظهر مرتديا سترة جوية ونظارة طيران مع تسمية توضيحية تقول "القائد مرارا وتكرارا".

وكتب على ملصقات أخرى تستخدم صورا أكثر انتشارا لأردوغان: "الوقت المناسب، الشخص المناسب".

بالمقابل أشار المراسل إلى أنه لا توجد ملصقات وأعلام تدعم منافس أردوغان في الانتخابات، في هذه المنطقة.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا صباح اليوم الأحد على الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

وينتافس على كرسي الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

المصدر: نوفوستي