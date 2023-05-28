حماس تهنئ أردوغان

هنأت حركة "حماس" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحركة في بيان أن أردوغان "نال مجددا ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار".

وهنأت الحركة "الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية".

وأعربت حركة حماس في بيانها عن "تطلعاتها أن يكون هذا الفوز التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني".

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وفاز أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وحصل أردوغان على أكثر من 54٪ من الأصوات، بحسب النتائج الأولية للجنة الانتخابات المركزية التركية.

وبذلك يتمكن الرئيس الحالي من الفوز بولاية جديدة.

المصدر: RT