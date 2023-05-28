مئات الآلاف يتدفقون إلى القصر الرئاسي في أنقرة بانتظار خطاب أردوغان .. (فيديو)

تدفق الآلاف من الأتراك إلى محيط القصر الرئاسي في انقرة استعدادا لخطاب النصر الذي سيلقيه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.

وذكرت وكالة انباء الأناضول أن شهدت العديد من الولايات التركية، مساء الأحد، احتفالات بتقدم الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة.

وفي إسطنبول أقيمت احتفالات أمام مقر حزب العدالة والتنمية وفي العديد من مناطقها، مع إظهار النتائج غير النهائية أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتجمع أمام مقر الحزب عدد كبير من المواطنين وأعضاء الحزب حاملين رايات الحزب وهم يلقون شعارات مؤيدة لأردوغان.

وجرت الاحتفالات وسط إجراءات أمنية، وأصوات الموسيقى، حيث علقت لافتة كبيرة أمام مقر الحزب كتب عليها "سوف نربح بشكل لا يخسر فيها أحد".

كما خرج عدد كبير من المواطنين في مواكب بسيارتهم احتفالا بتقدم أردوغان.

وفي العاصمة أنقرة، احتشد المواطنون في العديد من المواقع والشوارع الرئيسية، رافعين أعلام حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

ومن أبرز المواقع التي احتشد فيها المواطنون، مقرات حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، والمجمّع الرئاسي.

وفي السياق، قام البعض الآخر من المواطنين بتنظيم مواكب سيارات للاحتفال بتقدّم الرئيس أردوغان على منافسه كيليشدار أوغلو.

المصدر: الأناضول