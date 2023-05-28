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العاهل السعودي وولي العهد يهنئان أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

ماكرون يهنئ أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم

ماكرون يهنئ أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية
Globallookpress
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بنكهة سياسية صرفة، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معولا على استمرار العمل سويّة على الكثير من الملفات الدولية.

وكتب الرئيس الفرنسي في مدونته على "تويتر": "أمام فرنسا وتركيا تحديات ضخمة ويجب مواجهتها سوية. إعادة السلام إلى أوروبا، ومستقبل تحالفنا الأوروأطلسي، وقضية البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف ماكرون: "ومع الرئيس أردوغان، الذي أهنئه على إعادة انتخابه رئيسا، سوف نواصل المضي إلى الأمام".

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

المصدر: RT

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خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة