"عكس التيار".. قناة تركية تتحدث عن تقدم كيليتشدار أوغلو على منافسه مع استمرار الفرز

ذكرت وسائل إعلام تركية محسوبة على المعارضة أن المرشح كمال كيليتشدار أوغلو يتقدم هذه اللحظات على منافسه، الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات محققًا نسبة 50.93٪.

وذكرت ذلك المحطة التلفزيونية المحسوبة على المعارضة التركية Halk TV، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أردوغان يحصل على 49.03٪ بحسب نتائج فرز نسبة أكثر من 65٪ من الأصوات.

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وفي المقابل، ذكرت قناة TRT، أن الرئيس المرشّح أردوغان حصل على 54.78٪ وكيليتشدار أوغلو 45.22٪ مع فرز 66٪ من البطاقات الانتخابية.

هذا وقد بدأت عمليات فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية وسط منافسة شديدة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة كمال كليليشدار أوغلو.

وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا في الساعة الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، تمهيدا لفرز الأصوات في اقتراع شارك فيه 60 مليون ناخب.

المصدر: تاس