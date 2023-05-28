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نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

كيليتشدار أوغلو: تركيا وروسيا كانتا دوما صديقين حميمين

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كيليتشدار أوغلو: تركيا وروسيا كانتا دوما صديقين حميمين
Legion-Media
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أكد زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو لقناة روسيا 24 التلفزيونية إن "تركيا وروسيا كانتا دوما صديقين حميمين، وستبقيان كذلك وعلاقتهما ستتطور".

بدأ عملية التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية في تمام الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (متزامن مع توقيت موسكو) وحتى الساعة 17:00. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج التصويت الأولى مساء الأحد.

يترشح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو لمنصب رئيس جمهورية تركيا.

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المصدر: تاس

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تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟