تشاووش أوغلو يطالب مرشح المعارضة بتوخي الجدية في تصريحاته عن روسيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة لم تلمس أي دليل على تدخل روسيا بالانتخابات التركية لصالح الرئيس أردوغان، وطالب مرشح المعارضة بتوخي الجدية بتصريحاته عن روسيا.

وأشار وزير الخارجية اليوم الأحد، إلى أن المرشح الرئاسي المعارض كمال كليتشدار أوغلو الذي اختلق مثل هذه الاتهامات كان الحري به أن يكون أكثر جديّة.

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وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد ذكر في تعليقه على تصريح كليتشدار أوغلو بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، أن موسكو "لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى".

وصرح في سياق متصل أن تركيا دولة قوية وذات سيادة، وقادرة على ضمان إجراء عملية انتخابية شفافة ومنع الأعمال غير القانونية، وقال: "إن روسيا تراقب الانتخابات الرئاسية التركية باهتمام كبير".

بدوره، حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منافسه كليتشدار أوغلو على "الشعور بالخجل" بعد تصريحاته حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات البلاد.

المصدر: نوفوستي