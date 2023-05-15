الكرملين يعلّق على سير الانتخابات التركية

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تركيا دولة قوية وذات سيادة، وقادرة على ضمان إجراء عملية انتخابية شفافة ومنع الأعمال غير القانونية.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين تعليقا على سير العملية الانتخابية التركية، حيث تابع: "إن روسيا تراقب الانتخابات الرئاسية التركية باهتمام كبير".

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وكان المجلس الأعلى للانتخابات التركية قد أعلن عن تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.4% على منافسه كمال كيليتشدار أوغلو بنسبة 44.96% من أصوات الناخبين.

كما أعلن المجلس عن عدم تمكن أي من المرشحين الأربعة: رجب طيب أردوغان وكمال كيليتشدار أوغلو وسنان أوغان ومحرم إنجه الذي سحب ترشيحه عن تجاوز نسبة 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة، وبالتالي ستجري الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو الجاري، حيث لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50% من أصوات الناخبين.

المصدر: تاس