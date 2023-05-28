ليبيا.. الدبيبة يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب عبد الحميد الدبيبة: "أهنئ أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة".

وأضاف: "هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة".



وأكمل: "لا يفوتني أن أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية، حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة..أتمنى دوام التقدم والازدهار للشعب التركي الشقيق".

ولا يفوتني أن أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد #الديمقراطية؛ حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة. أتمنى دوام التقدم والازدهار للشعب التركي الشقيق 🇱🇾 🇹🇷 — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 28, 2023

وأظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية فوز أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

المصدر: RT