 
مباشر
عاجل
نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

ليبيا.. الدبيبة يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

أخبار العالم العربي

ليبيا.. الدبيبة يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vebv

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب عبد الحميد الدبيبة: "أهنئ أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة".

وأضاف: "هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة".

وأكمل: "لا يفوتني أن أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية، حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة..أتمنى دوام التقدم والازدهار للشعب التركي الشقيق".

وأظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية فوز أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة