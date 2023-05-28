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نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

أخبار العالم العربي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
AP
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هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الشيخ تميم بن حمد: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

وأظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية فوز أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

المصدر: RT

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