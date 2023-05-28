أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يهنئ أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الشيخ تميم بن حمد: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

وأظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية فوز أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

المصدر: RT