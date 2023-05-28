لوكاشينكو يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات التركية، وإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وأفاد مكتب الرئاسة البيلاروسي، أن لوكاشينكو وجه لأردوغان رسالة تهنئة جاء فيها: "الانتصار الساحق والنزيه الذي حققه الرئيس أردوغان في ظل المنافسة الصعبة، التي حصلت على مرأى العالم أجمع، أكبر دليل على ثقة الشعب التركي برئيسهم".

وقال: "أنا أعتبرك سياسيا جديرا وقويا وصديقا جيدا لبيلاروس، ولدينا مصالح مشتركة في تخفيف حدة التوترات الدولية، وضمان الأمن الغذائي وحل النزاعات بالطرق السلمية، ويمكنك دائما الاعتماد علينا".

وأضاف: "بفضل الإدارة الحكيمة للرئيس أردوغان تمكنت تركيا من الحفاظ على الاستقرار العام، بالرغم من التطورات الاجتماعية والسياسية المهمة التي طرأت عليها في الآونة الأخيرة، وهذه ميزة تحتسب للرئيس".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه يتطلع للقاء قريب مع أردوغان،وهو ما اتفقا عليه في أكتوبر 2022 في أستانا.

وخلص قائلا: "أنا واثق من أن علاقات الثقة والاحترام المتبادلة التي تطورت بين مينسك وأنقرة على مدى عقود عديدة ستستمر في التعزيز لصالح بلدينا وشعبينا".

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

المصدر: تاس