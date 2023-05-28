زيلينسكي يهنئ أردوغان ويأمل "تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا وتركيا

هنّأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا، معربا عن أمله بـ"تعزيز" العلاقات بين البلدين و"التعاون من أجل "أمن واستقرار" أوروبا.

وقال زيلينسكي في "تويتر": "نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا".

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı @RTErdogan kutluyorum.

Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

ومساء اليوم الأحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشار ينار، إلى أن النتيجة الرسمية المعلنة في الوقت الحالي غير نهائية.

وقال: "بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات داخل تركيا، ونحو 88% من أصوات الخارج، حصد السيد رجب طيب أردوغان 52.14% من الأصوات، والسيد كمال كيليتشدار أوغلو 47.80%، ووفقا للبيانات الأولية، تم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا".

ووفقا له، فإن تقدم أردوغان على كيليتشدار أوغلو، بتجاوز مليوني صوت. وسيتم نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية في 1 يونيو المقبل.

المصدر: "فرانس برس" + "نوفوستي"