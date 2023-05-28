أمير الكويت يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء يوم الأحد، رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة ثالثة.

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وأفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" بأن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية الصديقة لفترة رئاسية ثالثة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء".

ومساء اليوم الأحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشار ينار، إلى أن النتيجة الرسمية المعلنة في الوقت الحالي غير نهائية.

وقال: "بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات داخل تركيا، ونحو 88% من أصوات الخارج، حصد رجب طيب أردوغان 52.14% من الأصوات، وكمال كيليتشدار أوغلو 47.80%، ووفقا للبيانات الأولية، تم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا".

ووفقا له، فإن تقدم أردوغان على كيليتشدار أوغلو، بتجاوز مليوني صوت. وسيتم نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية في 1 يونيو المقبل.

المصدر: RT