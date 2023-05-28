معلومات مفصلة عن الانتخابات الرئاسية التركية التي تجري جولتها الثانية اليوم

تشهد تركيا اليوم الأحد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

ووفقا للدستور التركي يعتبر رئيس الدولة، الحاكم الفعلي للبلاد، وهو ينتخب خلال انتخابات مباشرة تجري في آن واحد مع الانتخابات البرلمانية.

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ويجب على المرشح للرئاسة أن يكون حاملا لشهادة تعليمية عليا ولا يقل عمره عن 40 عاما. ومدة ولاية الرئيس خمس سنوات. لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين. إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات قبل نهاية الفترة الرئاسية الثانية، فيمكن للرئيس الشاغل لمنصبه أن يصبح مرشحا مرة أخرى.

في انتخابات 2023 أعلن أردوغان ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، واعتبرت وزارة العدل التركية ترشيحه قانونيا، لأنه بعد اعتماد التعديلات على الدستور بشأن إدخال الشكل الرئاسي للحكم في عام 2017، خاض أردوغان الانتخابات مرة واحدة فقط، لذا في عام 2023 يمكنه المشاركة مرة أخرى في الانتخابات.

وتملك حق ترشيح المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، الأحزاب التي حصلت على 5٪ على الأقل من الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة، وكذلك التحالفات السياسية. لا يجوز أن يكون الشخص نفسه مرشحا لمنصب رئيس ونائب مجلس النواب. يمكن لأي حزب أو مجموعة سياسية تسمية مرشح رئاسي واحد فقط.

في يوم الانتخابات، يتم التصويت من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 5:00 من المساء، يحق للمواطنين الأتراك الذين بلغوا سن 18 والمسجلين في سجل الناخبين التصويت. لا يحق للجنود وضباط الخدمة الفعلية، والطلاب العسكريين، الموقوفين والمدانين، والمحتجزين في أماكن الاحتجاز، المشاركة في التصويت.

يصوت كل ناخب بنفسه في محل إقامته. ويحق أيضا للمواطنين الذين يعيشون في الخارج التصويت في السفارات والقنصليات والممثليات التركية.

يعتبر فائزا في الانتخابات، المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة من الأصوات، يتم إجراء جولة ثانية في غضون أسبوعين. المرشحان اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى يشتركان في الجولة الثانية. يصبح المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات رئيسا. في حال انسحاب أحد المرشحين من المشاركة، يشترك مكانه المرشح الذي يليه من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها في الجولة الأولى. وفي حالة مشاركة مرشح واحد فقط في الانتخابات، يتم التصويت على شكل استفتاء. يعتبر المرشح منتخبا إذا حصل على تأييد غالبية الناخبين. إذا لم تكن هناك أغلبية، فسيتم التصويت الثاني في غضون 45 يوما.

في الجولة التي جرت في 14 مايو، حصل أردوغان على 49.51٪ من الأصوات، وحصل منافسه الرئيسي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو على 44.88٪، وأما مرشح تحالف آتا (تحالف أتاتورك) سنان أوغان فحصل على 5.7٪.

المصدر: نوفوستي