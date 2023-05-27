تركيا.. كيليتشدارأوغلو يوجه نداء للناخبين

أكد مرشح تحالف الأمة المعارض في تركيا، كمال كيليتشدارأوغلو، أنه سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم غد الأحد.

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وفي نداء وجهه للناخبين من خلال مقطع فيديو في "تويتر"، قال كمال كيليتشدارأوغلو إنه "بالرغم من كل الضغوط، وكل الحظر، يمكن تحقيق الفوز إذا أراد الشعب ذلك".

وتابع كيليتشدارأوغلو: "إذا كنت تريد ذلك حقا، فسنخرج جميعا من هذه الحفرة المظلمة معا..بغض النظر عن وجهة نظرك أو أسلوب حياتك، أناشد كل أفراد شعبنا..هذا هو المخرج الأخير..فليأت من يحبون وطنهم إلى صناديق الاقتراع".

ويوم غد الأحد، تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، بين مرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو والرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، بعدما فشل كلاهما في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى.

المصدر: صحيفة "زمان"