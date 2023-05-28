عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية.. أردوغان يعلن بداية "مئوية تركيا"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بداية "مئوية تركيا" أو "قرن تركيا".
ونشر أردوغان تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "مع النصر التركي العظيم، دع مئوية تركيا تبدأ".
هذا وتحتفل الجمهورية التركية هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسها.
Büyük Türkiye Zaferi ile...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023
BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI! 🇹🇷
ووجه أردوغان مساء اليوم الأحد، خطابا لمناصريه من مدينة اسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.
وأضاف: "نحن عشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".
وتابع: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين، أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.
المصدر: RT + نوفوستي