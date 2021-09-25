وزارة الثقافة العراقية تحيل موظفة للتحقيق شاركت في مؤتمر أربيل "للتطبيع"

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية اليوم السبت، إحالة موظفة للتحقيق بعد مشاركتها في مؤتمر "للتطبيع مع إسرائيل".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها "شكلت لجنة تحقيقية بشأن مشاركة سحر كريم الطائي الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث بعنوان (باحث أقدم، درجة خامسة) في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل عقد في مدينة أربيل".

وأضافت: "لم نعلم بتصرف الموظفة التي قدمتها وسائل إعلام عالمية ومحلية على أنها تعمل بصفة مدير عام في الوزارة وهو مجاف للحقيقة".

ونقلت الوزارة عن الوزير حسن ناظم قوله: "نرفض التطبيع مع إسرائيل، وستحال الموظفة إلى التحقيق وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".

المصدر: RT