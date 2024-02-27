آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.02.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x20y
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- منظومات "إس-300" و"بوك-إم2" تسقط 3 طائرات أوكرانية محملة بالصواريخ و"هيمارس"
"ضربات في العمق".. ماكرون يعلن عن تحالف لتزويد أوكرانيا بسلاح نوعي ويحتفظ بـ"الغموض الاستراتيجي"
- بوليانسكي: إسرائيل وأوكرانيا تخوضان معركة ضد الإنسانية
- ماكرون يرد على زيلينسكي: فرنسا لا تخطط لإرسال مقاتلات "ميراج" إلى أوكرانيا
- ماكرون لا يستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
- عضو في مجلس الدولة الفرنسي: على أوروبا عدم الانجرار وراء حرب مع روسيا
- رئيس الوزراء اليوناني ينفي معلومات إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا
- سفير جنوب إفريقيا لدى موسكو: الاتحاد الأوروبي يعترف بالحاجة إلى تسوية بشأن أوكرانيا
إسرائيل: نعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية
- بوتين يهنئ قوات العمليات الروسية الخاصة في عيدهم
- وكالة: برلماني أوكراني من حزب زيلينسكي مطلوب دوليا يختبىء في إسرائيل ويعمل تحت اسم مستعار
- النمسا تستبعد تحقيق السلام في أوكرانيا دون مشاركة الرئيس بوتين في المفاوضات
- "الغارديان" تنشر تقريرا عن زيلينسكي "مدمرا ويائسا ومرهقا"
- غافريلوف يحذر الناتو من خطر الصدام مع روسيا في حال إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا