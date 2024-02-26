 
مباشر

إسرائيل: نعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية

أخبار العالم

إسرائيل: نعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية
Globallookpress Lev Radin/Keystone Press Agency
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x207

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أن إسرائيل تعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية.

وقال أردان خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن "إسرائيل تعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من أجل حماية السكان المدنيين من الضربات العشوائية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة".

إقرأ المزيد
كييف غير راضية عن توقيت تركيب نظام الإنذار الإسرائيلي
كييف غير راضية عن توقيت تركيب نظام الإنذار الإسرائيلي

وأضاف: "كنا مضطرين لتطوير الأبحاث في هذا المجال، ويسرنا أن نتقاسم قدراتنا مع أصدقائنا الأوكرانيين".

يذكر أن روسيا نفت مرارا توجيه أي ضربات إلى المدنيين في أوكرانيا، وقالت إنها تستهدف المواقع العسكرية فقط.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا