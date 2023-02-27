كييف غير راضية عن توقيت تركيب نظام الإنذار الإسرائيلي

نقلت Times of Israel عن السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيتشوك قوله إن كييف غير راضية عن توقيت تثبيت نظام الإنذار المبكر للهجوم الصاروخي.

وكانت إسرائيل قد وعدت بمساعدة أوكرانيا على تركيب هذا النظام في غضون أربعة أشهر، حيث تابع كورنيتشوك للصحيفة الإسرائيلية: "إننا نناقش هذا علنا منذ 6 أشهر، وقد تلقينا وعدا بتركيب هذا النظام، ولا زال هذا لم يتحقق".

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وتجدر الإشارة إلى أن النسخة التجريبية من نظام الإنذار الإسرائيلي المبكر للهجوم الصاروخي سوف يغطي، في أفضل الأحوال، مدينة كييف فقط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في يناير الماضي بأن بلاده تدرس تزويد أوكرانيا بنظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، في الوقت الذي تمتنع فيه إسرائيل حتى الآن عن إمداد أوكرانيا بالسلاح، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أن الدولة اليهودية تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية، ووعد غانتس، إضافة إلى ذلك، بمساعدة أوكرانيا على تطوير أنظمة الإنذار المدني المبكر من القصف، ولهذا طلبت إسرائيل من أوكرانيا الحصول على معلومات حول احتياجاتها لأنظمة الدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي