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دونيتسك: القوات الأوكرانية تسعى لتفجير محطة طاقة حرارية

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دونيتسك: القوات الأوكرانية تسعى لتفجير محطة طاقة حرارية
Sputnik
نهر سيفيرسكي دونيتس، أرشيف
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أعلن عمدة مدينة غورلوفكا إيفان بريخودكو أن القوات الأوكرانية تقوم بتلغيم محطة الطاقة الحرارية العاملة المتبقية على نهر سيفيرسكي دونيتس وذلك لتفجيرها أثناء الانسحاب.

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وقال بريخودكو في لقاء مع القناة "الأولى" الروسية، اليوم الإثنين: "لنبدأ بقناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس التي تم تدميرها. أولا، تم تدمير المرحلة الأولى من منصات الضخ، وكل هذا مستمر، بعد ذلك تم تفجير المنصتين المتبقيين - تم إيقاف عمل القناة. إلى الآن لم يتم تفجير إحدى محطات الطاقة الحرارية، والتي تزود، من بين مناطق أخرى جزءا من مدينة سلافيانسك، ولكنها تعمل بشكل أساسي في القناة، لكنها أيضا ملغومة - سوف يفجرونها".

وأضاف: "إنهم (السلطات الأوكرانية) مهتمون فقط بأرضنا، إنهم يقاتلون من أجل الأرض. يتبعون سياسة التدمير. لقد رأينا ذلك في ماريوبول، كيف لم يسمحوا للناس بالخروج".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية عندما تراجعت، فجرت سدا في أرتيموفسك (باخموت) من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية.

المصدر: سبوتنيك

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