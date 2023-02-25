القوات الروسية تحرر بلدة ياغودنوي شمال أرتيوموفسك

أعلن يفغيني بريغوجين مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، تحرير الجيش الروسي بلدة ياغودنوي شمال مدينة أرتيموفسك (باخموت) الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال بريغوجين: "في السابعة من مساء يوم 25 فبراير، سيطرت الوحدات الهجومية التابعة لـ"فاغنر" على بلدة ياغودنوي".

وأكد قائد في قوات "فاغنر" الروسية الخاصة أن 1740 م تفصل القوات الروسية عن مركز مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، فهذه ليست مدينة كبيرة للغاية، وذلك بعد أن زارها وقلّد المدافعين عنها بالأوسمة والميداليات، وأكد أنها قلعة حصينة لن تقع في يد الجيش الروسي مهما كان الثمن.

المصدر: نوفوستي