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الاستخبارات الأوكرانية تتحدث عن محاولة للإطاحة بزيلينسكي

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الاستخبارات الأوكرانية تتحدث عن محاولة للإطاحة بزيلينسكي
Globallookpress President Of Ukraine Office
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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تتوقع لجنة الاستخبارات التابعة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه قد تعد محاولة للإطاحة برئيس الدولة في الربيع، حيث سيتم التشكيك في شرعيته.

وقالت اللجنة: "ستصل العملية الخاصة "ميدان-3" إلى ذروتها في مارس-مايو 2024".

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وأشارت إلى أنه ستكون هناك في الأسابيع المقبلة "محاولات للتحريض على الصراعات، سواء داخل أوكرانيا أو في أجزاء أخرى من العالم"، وقد تصبح شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو موضع شك.

وأضافت أنهم يخططون لـ"زعزعة" الوضع في أوكرانيا بحلول النصف الأول من يونيو ثم إلحاق هزيمة عسكرية بكييف في شرق البلاد.

ووفقا للجنة فإن العملية سيتم تنفيذها من أجل "وضع الجميع على خلاف مع الجميع، بما في ذلك ممثلو القيادة السياسية"، وبث الذعر، و"دق إسفين بين العسكريين والمدنيين"، وتعطيل عملية التعبئة.

ودعت اللجنة المواطنين والشركاء الغربيين إلى تعزيز "الإجراءات الأمنية الشاملة".

المصدر: تاس

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