"سربوا الخطط لروسيا!".. زيلينسكي يبرىء نفسه ويحمل شركاءه وعاملين معه مسؤولية فشل الهجوم المضاد

اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شركاءه وأعضاء في المقر الرئيسي بكييف بنقل بيانات وتسريب معلومات حول الهجوم المضاد إلى روسيا، لكنه لم يحددهم بالضبط ولم يكشف عن هويتهم.

ويشتبه زيلينسكي في قيام شركاء وأعضاء في المقر الرئيسي بنقل البيانات المتعلقة بالهجوم المضاد إلى روسيا، لكنه يخشى في نفس الوقت الكشف عن هويتهم.

وقال زيلينسكي: "المقر الرئيسي واسع جدا، وهناك أمر في اتجاه أو آخر من الشركاء والأعضاء.. رهان واسع جدا على ذلك".

وأضاف: "هناك أيضا بعض شركائنا الذين من أجل تزويدنا بالأسلحة والمعدات، يعرفون جيدا بعض أو كل بيانات واتجاهات عملنا، يجب أن يعلموا ذلك لأسباب تتعلق بالمساعدات العسكرية لنا، لهذا عندما يكون هناك الكثير ممن يعلمون بتخطيطاتنا، فإن المزيد من التفاصيل والبيانات ستكون مكشوفة ويتم نقلها وتتسرب"، ولم يحدد بالضبط من يشتبه في قيامه بنقل البيانات.

وردا على سؤال عما إذا كانت كييف تستعد لهجوم مضاد، قال زيلينسكي إنه "سيتم إعداد عدة خطط بسبب تسريب المعلومات".

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هذا وأعلن زيلينسكي، أن خطط الهجوم المضاد الأوكراني في عام 2023 كانت لدى روسيا قبل بدئه. كما صرح بأن الأوضاع تزداد سوءا بالنسبة للقوات الأوكرانية في جبهات القتال، وتتطور بشكل سريع وقد تخسر أوكرانيا مزيدا من الأراضي.

يذكر أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في يونيو الماضي بدعم غربي، وقد فشلت في تحقيق أي من أهدافها وتكبدت خسائر فادحة، فيما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة خلال تنفيذها لهجومها المضاد.

المصدر: نوفوستي