زاخاروفا: الشعب الأوكراني يدرك أن تصريحات زيلينسكي بشأن عدد قتلى قوات كييف مغلوطة وكاذبة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول خسائر قوات نظام كييف، إن كل مواطن أوكراني يدرك تماما تصريحاته المغلوطة والكاذبة.

وأوضحت زاخاروفا في تعليقها على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية التي يزعم أنها تصل إلى 31 ألف شخص، قائلة أن "كل مواطن في أوكرانيا يدرك ويفهم أن زيلينسكي يكذب، بما في ذلك كل شخص على الأرض يدرك تصريحاته المغلوطة والكاذبة".

وقالت: "في السابق، لم يكن زيلينسكي يعتبر السكان الناطقين بالروسية في دونباس أشخاصا، والآن توقف عن اعتبار سكان الأجزاء المتبقية من أوكرانيا أشخاصا".

وأضافت: "مواطنو أوكرانيا ليسوا أشخاصا بالنسبة له، بل أدوات لا يزال يستخدمها للحصول على أموال غربية، وهذا هو بالضبط ما يفسر حقيقة أنه قلل من تقدير الخسائر عدة مرات".

وأشارت إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد".

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هذا وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة خلال تنفيذها لهجومها المضاد.

المصدر: RT