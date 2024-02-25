زيلينسكي يقر بصعوبة الوضع في جبهات القتال واحتمال خسارة أوكرانيا مزيدا من الأراضي

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الأوضاع تزداد سوءا بالنسبة للقوات الأوكرانية في جبهات القتال، وتتطور بشكل سريع وقد تخسر أوكرانيا مزيدا من الأراضي.

إقرأ المزيد

واشتكى زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي حمل عنوان "أوكرانيا 2024" من حجم الضغط الهائل على القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية في جبهات القتال.

وأضاف: "سواء كنا سنخسر 50 مترا أو 100 متر من أراضينا هذا أمر مهم بالنسبة لنا، لكن الأهم من الناحية الاستراتيجية هو عدم خسارة البشر".

وفي أوائل فبراير، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن خسائر القوات الأوكرانية في يناير تجاوزت 23 ألف عسكري.

وذكر أن كييف ترمي بما تبقى من احتياطيات بشرية إلى المعركة، ولمنع انهيار دفاعاتها تجري عمليات تجنيد قسرية على عجل. في حين أن القوات الروسية تتقدم وتوسع مناطق سيطرتها.

وأشار شويغو إلى أنه "في يناير الماضي وجهت القوات الروسية 127 ضربة بأسلحة عالية الدقة لمواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

وعبر العقيد المتقاعد والخبير العسكري الألماني فولفغانغ ريختر عن اعتقاده بأن شركاء أوكرانيا الغربيين بحاجة لقبول حقيقة أن انتصار القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة أمر مستحيل.

المصدر: نوفوستي