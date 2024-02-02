شويغو: خسائر القوات الأوكرانية الشهر الماضي تجاوزت 23 ألفا بين قتيل وجريح

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الشهر الماضي بلغت أكثر من 23 ألف عسكري بين قتيل وجريح.

وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع: "تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية خلال الشهر الماضي 23 ألف جندي بين قتيل وجريح".

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وأضاف: "تم تدمير أكثر من 3 آلاف قطعة من مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأجنبية بينها دبابات "ليوبارد" الألمانية، وعربات "برادلي" ومنظومات "باتريوت" و"هيمارس" الأمريكية".

وأضاف: "خلال العمليات المكثفة على محاور كوبيانسك في خاركوف شرق أوكرانيا وكراسني ليمان بجمهورية دونيتسك، تم تحرير بلدات فيسيلويه وكراخمالنويه وتابايفكا"، وأكد أن القوات الروسية تواصل عملها بشكل ممنهج لتصفير قدرة العدو القتالية.

وأشار شويغو إلى أنه "في يناير الماضي وجهت القوات الروسية 127 ضربة بأسلحة عالية الدقة لمواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

المصدر: RT