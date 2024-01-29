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الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أخرى في مقاطعة خاركوف

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الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أخرى في مقاطعة خاركوف
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها حررت بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها على محور كراسني ليمان.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور كوبيانسك حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بعملياتها النشطة بلدة تابايفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف".

كما ذكرت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور كراسني ليمان.

في ما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:

  • صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر العدو هناك ما يصل إلى 30 عسكريا
  • خسر العدو على  محور كراسني ليمان نحو 280 عسكريا
  • صد 6 هجمات على محور دونيتسك، حيث  بلغت الخسائر الأوكرانية نحو خ 210 جنود
  • خسر العدو نحو 90 جنديا على محور جنوب دونيتسك، و30 جنديا بين قتيل وجريح على محور زابوروجيه، إضافة إلى نحو 40 جنديا على محور خيرسون
  • إصابة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود وكذلك قوات ومعدات عسكرية في 109 مناطق
  • تدمير 34 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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